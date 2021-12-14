Ayakkabı ihracatında kritik eşik bu yıl aşılacak!

AA 14 Aralık 2021 Salı 11:05 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:05

Sektörel ihracat verilerine göre, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatı Ocak-Kasım 2021'de yüzde 28,8 artarak 1,6 milyar dolara ulaştı. Deri ve deri ürünleri sektörünün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 0,8 oldu.

Yılın 11 ayında sektörün ihracatının en fazla yükseldiği ülke yüzde 33'lük artış ile Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya'ya ihracat 122,6 milyon dolar oldu. Rusya'nın Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatından aldığı pay ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatından yüzde 7,6 pay alan Almanya'ya ihracat, 11 ayda 120,3 milyon dolar olurken, Almanya'yı, 88,3 milyon dolarla İtalya, 78,2 milyon dolarla Irak, 77,1 milyon dolarla İspanya ve 64,6 milyon dolarla İngiltere takip etti.



- AYAKKABIDA KRİTİK EŞİK BU YIL AŞILACAK

Deri ve deri ürünleri sektörü ihracatından en yüksek payı yüzde 58,8 ile ayakkabı aldı. Türkiye'nin ayakkabı ihracatı yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 926 milyon dolara ulaştı. Ayakkabı ihracatının yıl sonunda ilk kez 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Ocak-kasım döneminde en fazla ayakkabı ihracatı yüzde 27,5 artış ve 76,35 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Rusya'yı, 71 milyon dolarla Irak (yüzde 21,9 artış), 63,6 milyon dolarla Almanya (yüzde 15,9 artış) izledi.

İspanya'ya 56,5 milyon dolar, Romanya'ya 38,5 milyon dolar ve İsrail'e 33,4 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında en yüksek artış yüzde 55,9 ile Libya'da kaydedildi.



- "GELECEK YIL AYAKKABI İHRACATININ 1,5 MİLYAR DOLARA ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı ihracatında bu yıl çok iyi gittiklerini, yıllardır hedefledikleri rakam olan 1 milyar doların bu yıl ilk kez aşılacağını söyledi.

İçten, lojistik avantaj, tedarik zincirlerindeki bozulma, Avrupa'ya yakınlık, uygun üretim maliyeti ve kaliteli üretim gibi nedenlerle Türk ayakkabı sektörüne yurt dışından yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Bu sayede 11 ayı yüzde 23'ü aşan bir ihracat artışıyla geçirdik. Bu başarıyı, yılın belirli bölümünde Kovid-19 tedbirleri birçok ülkede sıkı şekilde uygulanırken yakaladık." dedi.

Ayakkabı sektörünün tam vardiya çalıştığını ve siparişlere yetişme gayreti içinde olduğunu belirten İçten, ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve zamlar nedeniyle zaman zaman sorun yaşadıklarını, bir an önce bu sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

İçten, "Bu yıl içerisinde Türkiye'ye yönelen ilginin somut meyvelerini görmeye başladık ancak gelecek yıl rakamlara daha iyi yansıyacak. Gelecek yıl ayakkabı ihracatının yüzde 50 artışla 1,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.