Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim geliyor

Gümrük vergilerin düşmesiyle son 15 günde Türkiye 150 bin ton ham ayçiçeği yağı bağlantısı yaptı. Yeni fiyatlarla alınan ürünlerin iç pazarda raflarda % 10 ile 15 arasında yansıması bekleniyor.

Ekonomim gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'e konuşan Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, "Türkiye'nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye'nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO'nun" dedi.

Angı, TMO'nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun'a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti. Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu ve şu anda uluslararası piyasada ham yağ fiyatları bin 230 ile bin 235 seviyesinde işlem görüyor. Marmara teslim fiyatı ton başına 625 dolar olan çekirdek ise yurtiçinde 11 bin 500 lira civarında işlem görmekte. Diğer yandan vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL'den 24 TL'ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantı yapılan mallar geldikçe, şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım." şeklinde konuştu.