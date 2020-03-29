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Ekonomi

Aydem ve Gediz Elektrik, borçlu abonelerin evlerinin enerjisini kesmeyecek

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evlerinde kalan müşterilerinin mağduriyetini önlemek için, 30 Nisan'a kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğinin kesilmeyeceğini açıkladı.

AA29 Mart 2020 Pazar 11:00 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:02
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Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamada, alınan bu kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enerji kesintisi yapılmaması" yönündeki çağrısına da olumlu karşılık verildiği belirtildi.

Abonelerin borçlarını ödeyebilmesini kolaylaştırmak amacıyla taksitlendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilerin online işlemlerden taksitlendirme uygulamasına girip elektrik borçlarını kredi kartına 9 aya kadar vadeye yayabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel salgın nedeniyle kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde, toplumsal dayanışmayı çok önemsiyoruz. Yaşadığımız zor dönemde tüm zamanını evinde geçiren vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Evde kal çağrısının ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. Kurumsal kültürümüzden kaynaklanan toplumsal duyarlılığımızın gereği olarak bu uygulamamızı halkımıza duyurmayı görev sayıyoruz."

Aydem Elektrik, Aydın, Denizli ve Muğla'da yaklaşık 2 milyon aboneye, Gediz Elektrik ise İzmir ve Manisa'da yaklaşık 3 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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