Ayder’de doğaya dönüşüm başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışı ile gündeme gelen Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Yaylada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı kentsel dönüşüm projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Proje kapsamında ilk olarak 1800 araçlık otopark ile kaplıca oteli inşa edilecek. Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirmişti. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158´i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı almıştı.

İHALEYE KATILIM YOK

Yıkım için açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası’nda TOKİ tarafından uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.

TRAFİK DERDİNE SON

Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını belirterek “Önce 1.800 araçlık otopark inşaatı planlanıyor. Yaptığımız otoparkın üstü de yemyeşil olacak, insanlar otoparktan indiği zamanda seyir terasları gibi o güzellikleri görecekler. Ayder’in girişinde ilk olarak ‘otoparktan başlayalım’ dedik. Gidenler trafik sıkıntısı çekmesin diye düşündük. Ondan sonra termal otelin bulunduğu bölüm ticari alanlardan başlayacağız” dedi.