Ayder’de doğaya dönüşüm başlıyor
Turizm merkezi Ayder Yaylası’nda ‘kentsel dönüşüm’ için TOKİ tarafından 5 farklı model hazırlandı. Proje kapsamında öncelikle Ayder’in girişinde 1.800 araçlık yeraltı otoparkı yapılacak. Bölgedeki kaplıca oteli yıkılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışı ile gündeme gelen Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Yaylada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı kentsel dönüşüm projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Proje kapsamında ilk olarak 1800 araçlık otopark ile kaplıca oteli inşa edilecek. Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirmişti. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158´i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı almıştı.
İHALEYE KATILIM YOK
Yıkım için açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası’nda TOKİ tarafından uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.
TRAFİK DERDİNE SON
Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını belirterek “Önce 1.800 araçlık otopark inşaatı planlanıyor. Yaptığımız otoparkın üstü de yemyeşil olacak, insanlar otoparktan indiği zamanda seyir terasları gibi o güzellikleri görecekler. Ayder’in girişinde ilk olarak ‘otoparktan başlayalım’ dedik. Gidenler trafik sıkıntısı çekmesin diye düşündük. Ondan sonra termal otelin bulunduğu bölüm ticari alanlardan başlayacağız” dedi.
Önce salıncaklar kaldırıldı
Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, 1 Eylül’e kadar süre verilen salıncakların tamamı da kaldırılmıştı.
ÜÇ YIL iÇiNDE TAMAMLANACAK
Projenin kolay olmadığını ancak 3 yıllık süreçte tamamlanmasının hedeflendiğini de kaydeden Vali Çeber, “Hala arkadaşlarımız teknik anlamda hem zemin hem binaların şekli hem binaların oturumu hem alanların kullanımı şeklinde çalışmalara devam ediyor. Bu çok kolay bir iş değil. Oradaki mekan sahiplerinden tutun da yerli bizim hemşehrilerimize kadar, ondan sonra bu işi ticari anlamda şekillendirecek arkadaşların fikirleri alınıyor. Mevzuat üzerine bunlar oturtulmaya çalışıyor. Varsa bir mevzuat değişikliği bunun üzerinde çalışılıyor ama 3 yıllık bir süreç sonunda bunu tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.