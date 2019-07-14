Ayder’de yıkım Ağustosta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda incelemelerde bulundu. Kurum “Ayder’de Ağustos ayı sonu itibariyle yıkımları gerekli tebligatları yaparak gerçekleştireceğiz” dedi. 50 konutun yıkılacağını anlatan Kurum yeni Ayder Projesi ile ilgili de şunları anlattı. “Ayder projemiz kapsamında Ağustos ayı içerisinde ihalesini neticelendireceğimiz bin 800 araç kapasiteli otopark inşaatına başlıyoruz. Yine rezev konut alanı belirlediğimiz yerde vatandaşlarımızın imar planına uymayan yapılarını rezerv konut alanına taşımak suretiyle de yaklaşık 55-60 adet bir rezerv bir konut üretiyoruz. Burada bizim yapı olarak uygun görmediğimiz yapıları da vatandaşlarımıza destek olmak suretiyle bu alanlara taşımış olacağız. Kaplıca oteli olarak bildiğimiz alana da hem kaplıca termal tesisimizi yenileyerek hem de oraya bu bölgeye turizmi canlandıracak buradaki istihdamı artıracak bir yeri geldiğinde kongre dahi yapılabilecek önemli bir tesisi de kazandıracak projeyi de başlatıyoruz. Onu da bu yıl içerisinde inşasını yapmış olacağız. Kamuoyunda salıncak alanları olarak bilinen bu alanları da kamulaştırarak Hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık.”

GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Esnafla sohbeti sırasında Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, kimsenin mağdur olmayacağını belirterek el birliği ile yaylayı daha da güzelleştireceklerini söyledi. Bakan Kurum, “Cumhurbaşklanımız diyor ki ‘Bu Ayder’i dünyanın en güzel yeri yapın.’ Biz de sizleri incitmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte yapacağız” dedi.

iLK ADIM RiZE’DE Kurum, Rize şehir merkezindeki tüm sahil güzergahı üzerindeki riskli alanların ise 2023 yılına kadar dönüşümünü yapmış olacaklarını söyledi. Kurum “Vatandaşlarımızla önümüzdeki hafta itibariyle görüşmeye başlıyoruz. Bu çerçevede ilk etabını 26 bin metre karelik alanda yapmak suretiyle Rize’mize yakışacak örnek bir kentsel dönüşüm projesini belediye bloklarından başlayarak yapıyoruz” diye konuştu.