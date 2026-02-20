İSTANBUL 18°C / 7°C
  Aydıncık Yat Limanı için geri sayım başladı: Karar Resmi Gazete'de
Ekonomi

Aydıncık Yat Limanı için geri sayım başladı: Karar Resmi Gazete'de

Aydıncık Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında yapılacak ihalesi için 5 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

20 Şubat 2026 Cuma 08:57
Aydıncık Yat Limanı için geri sayım başladı: Karar Resmi Gazete'de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 2 Mart'tan itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek-Çankaya/ANKARA adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.

Geçici teminat tutarı 2 milyon lira olan ihale için 5 Mayıs saat 10.00'a kadar teklif sunulabilecek. İhale, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

