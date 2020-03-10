10 Mart 2020 Salı 12:11 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:11

İhracatın yıldızı olarak da anılan ve artık bir dünya markası olmayı başarmış olan Aygün Alüminyum, 2019 yılında, 80 farklı ülkede hizmet veren bir marka olan Schüco’ nun Türkiye’deki en başarılı bayisi olmayı başardı.

Bu başarının ardında; yalnızca Türkiye’deki projeler değil, yurt dışındaki prestijli projeler de bulunuyor.

Aygün Alüminyum Schüco’ nun Türkiye’deki En Başarılı Bayisi Oldu…

Schüco; 5.400 çalışanı ve 12.000 Partner' i ile 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası ve sektör lideri bir sistem markası olmasının yanı sıra ; tasarım, konfor ,mühendislik,Ar-ge ve güvenlik bakımından en üst seviyedeki talepleri karşılayan ve enerji tasarrufu konusunda ölçütler belirleyen, yenilikçi cephe sistemleri,doğrama ve kapı sistemleri sunan bir dünya markasıdır.

Bu kadar geniş yelpazede hizmet sunan, on binlerce partneri bulunan bir markadan “en başarılı bayii” ödülünü almak pek o kadar da kolay değil.

Ancak, Aygün Alüminyum bunu da başararak 2019 yılında; yurt içinde ve Rusya,İngiltere,Almanya,Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde gerçekleştirdiği önemli projelerle Schüco’ nun Türkiye’deki en başarılı bayisi oldu.

Aygün Alüminyum’ a ödülü; Schüco International KG Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Jörg Westphal ve Schüco Türkiye Genel Müdürü Sn. Can Eren tarafından; Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Güneysel, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Eser Güneysel ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İlker Güneysel’ e takdim edildi.

AYGÜN ALÜMİNYUM’ DAN TEŞEKKÜR MESAJI



Dünyanın birçok yerinde gerçekleştirmiş oldukları prestijli projeleri (örneğin; Brüksel’deki Yeni NATO Karargâhı Projesi, farklı ülkelerdeki Konsolosluk projeleri ), istihdama ve ihracata olan katkıları ve geniş işgücü yelpazesi ile de tanıdığımız sektörünün öncü firması olan Aygün Alüminyum ; Türkiye’nin En Başarılı Bayii Ödülü’nü aldıktan sonra bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etmeyi de tabii ki unutmadı.

Aygün Alüminyum’un teşekkür mesajını aynen aktarıyoruz:

“Tüm Aygün ailemizi, değerli Schüco çalışanlarını ve bu projelerde bizlere destek veren tüm tedarikçilerimizi bu başarımız sebebiyle tebrik ediyoruz. Gelecekte de bu başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz.” – Yönetim Kurulu.

AYGÜN ALÜMİNYUM’UN KISA BİR TARİHÇESİ:



Aygün Alüminyum, üretim ve işletme hayatına ilk olarak 1979 yılında; İstanbul, Levent’ teki mütevazi atölyesinde başladı. Alüminyum doğrama uygulamalarını takiben, cephe kaplama işine bugün; İstanbul, Tekstilkent, Koza Plaza’daki 1.500 m²’lik merkez ofisinde ve Tekirdağ Çorlu’da bulunan fabrikasında devam etmektedir.

Dünyanın dört bir yanında (İngiltere, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Almanya,Hollanda,Amerika) gerçekleştirdiği, birbirinden başarılı ve yüksek prestijli projelerle ve aldığı sayısız ödüllerle birlikte ses getirmeye devam eden Türk Şirket Aygün Alüminyum, profesyonel ekibiyle, global bir marka olarak sürekli büyüme başarısını sürdürüyor. Ülkemize gerek ihracat gerekse birçok farklı alanda (istihdam,mühendislik,markalaşma vb.) çok önemli oranda katma değer sağlamaya devam ediyor.

Aygün Alüminyum’un Farklı Ülkelerdeki Başarılı ve Prestijli Projeleri’nden Sadece Birkaçı

• North Wharf Gardens- Londra / İngiltere

• Lots Road-Chelsea / İngiltere

• Hounslow Civic Centre-Londra / İngiltere

• Camden Lock-Londra / İngiltere

• Brighton Marina-Brighton / İngiltere

• Ocean Village-SouthHampton / İngiltere

• NOX – Moskova / Rusya

• Nato Headquarters-Brüksel / Belçika

• Esentai Park Mall-Astana / Rusya

• Litsa-Moskova / Rusya

• Monet Hotel-Moskova / Rusya

• Fili Grad-Moskova / Rusya

• Olympia Park-Moskova / Rusya

• Olympia Park Sport Complex-Moskova / Rusya

• Haydar Aliyev Cultural Centre (HAMP) -Bakü / Azerbaycan

• Oko Tower ( Plot 16 ) - Moskova / Rusya

• Tsvetnoy-Moskova / Rusya

• Bakü Hilton-Baku / Azerbaycan

• Capital Hill-Moskova / Rusya

• Flame Towers-Bakü / Azerbaycan

• Plot9 -Moskova / Rusya