Ayıplı elektronik ürünlerin iadesine yönelik şikayetler arttı

Kılıç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, evrensel tüketici hakları açısından tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve zararlarının tazmin edilmesi hakkının, en önemli ilke olduğuna işaret etti.

Vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları zararların telafi edilmesi ve ekonomik çıkarlarının korunmasının yasalarla güvence altına alındığını bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Garanti kapsamındaki bir bilgisayarın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir. Bu haklardan biri olan 'satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme' yani bilgisayarı iade edip parasını talep etmesi tüketicinin seçimlik hakkıdır. Bu seçimlik hak da tüketiciye aittir."

- "TÜKETİCİ AYNI TUTARI FİRMADAN TALEP EDEBİLİR"



Kılıç, tüketicilerin özellikle aldıkları teknolojik ürünlerin arızalı çıkması ya da garanti kapsamındayken bozulması halinde iade işlemi yaparken fiyat değişimiyle karşılaşabildiğine dikkati çekti. Bu nedenle tüketicinin iade edilen tutarla aynı ürünü satın alamadığını aktaran Kılıç, garanti kapsamındaki ürünün iadesinde tüketicinin aynı ürünü veya muadilini alabilecek tutarı talep etme hakkı bulunduğunu vurguladı.

Vatandaşların, özellikle bilgisayar ve telefon gibi yüksek maliyetli ürünlerin iadesinde sık sık sorun yaşadığını belirten Kılıç, "Firmalar genellikle iade sürecinde tüketicinin ürünü satın aldığı tarihteki bedeli ödemek istiyor ancak bu durum vatandaşlar açısından bir hak mağduriyetine neden oluyor. Tüketiciler aynı ürünü veya muadilini alabilecek bedeli firmadan talep edebilir." diye konuştu.

Kılıç, tüketicilerin, yaşadıkları uyuşmazlıklarda haklarını korumak ve çözüme ulaşmak için tüketici hakem heyetleri ile Ticaret il müdürlüklerine başvurabileceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Son günlerde gelen şikayetlerin büyük kısmı elektronik ürünlerle ilgili, tüketicilerin çoğu hangi haklara sahip olduğunu bilmiyor. Bu yıl için mal veya hizmetin bedeli 104 bin lirayı geçmeyen uyuşmazlıklarda, tüketici veya satıcı, tüketicinin ikamet ettiği yerdeki veya mal-hizmeti satın aldığı yerdeki kaymakamlık, Ticaret il müdürlüğü bünyesinde görevli tüketici hakem heyetine başvurabilir. Mal veya hizmetin bedeli 104 bin lirayı geçen uyuşmazlıklarda ise taraflar arabulucuya başvurabilir. Arabulucuda anlaşma sağlanamazsa, tüketici mahkemelerine başvurabilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine, arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanmaması durumunda ise tüketici mahkemesine başvurulabilir. Tüketici mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulabilir."