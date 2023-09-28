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Ekonomi

AYM Ek MTV'nin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
AYM Ek MTV'nin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti
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Anayasa Mahkemesinin, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin oy birliğiyle reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesinde, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların büyüklüğünün esas alındığı belirtildi.

Yüksek Mahkeme, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararının gerekçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik kayıplarının büyüklüğünün dikkate alındığı, bu sebeple ek MTV alınmasının Anayasa'ya uygun olduğu sonucuna vardığı belirtildi.

- BÖLGENİN FİNANSMAN İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN ÇIKARILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacının karşılanması için çıkarılan yasa ile bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesinin düzenlemeye onay vermesinin ardından, ek MTV'nin ilk taksitini yatırmayanlar faiziyle ödeme yapacak. İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

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