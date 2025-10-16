Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu devam ediyor.

Panelde söz alan Brussels-Africa Hub Yürütme Kurulu Başkanı Mouctar Bah ile MozParks Holding Başkanı Adrian Frey, Afrika'nın ihtiyacı olan 3 trilyon dolar tutarındaki yatırım için Türk girişimcilere çağrıda bulundu.

"TÜRK GİRİŞİMCİLER VE YATIRIMCILAR İÇİN AFRİKA GİDİLMESİ GEREKEN BÖLGE"

Panelde konuşan Brussels-Africa Hub Yürütme Kurulu Başkanı Mouctar Bah, Afrika'nın 3 trilyon dolar tutarında yatırıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Büyük fırsatlar mevcut. Dolayısıyla Türk girişimciler ve yatırımcılar için Afrika kesinlikle gidilmesi gereken bir bölge. Sahip olduğunuz tecrübe ve bilgi birikimiyle önemli bir değer katabilirsiniz. Afrika diasporasının bakış açısından, ama aynı zamanda Avrupa Birliği tarafındaki perspektiften de baktığımızda, Türk şirketlerinin uzmanlığıyla hareket edilirse, sermayenin Afrika kıtasına akması ve bu 3 trilyon dolarlık açığın kapanması çok daha kolay olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MozParks Holding Başkanı Adrian Frey de Mozambik'te 10 yıl önce yatırım yapmaya başladıklarını dile getirerek, ilk olarak bir sanayi parkı projesine odaklandıklarını ve 3 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Frey, bu yatırımlarının istihdam yarattığını ve hükümetlerinin bu projelerin benzerlerini diğer illerde de görmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine 20 farklı geliştirme projesine dahil olduklarını bildiren Frey, zorlukların bu aşamada başladığını söyleyerek deneyimlerini anlattı.

Investment and Management Services Genel Müdürü ve Unreasonable Group'ta Mentor Kevin Louis Neil Obeegadoo da Moritanya'nın, güvenilirlik, mevzuata uyum ve doğru konumlanma açısından güçlü bir platform sunduğunu belirterek, ülkenin itibarlı ve ileriye dönük bir finans merkezi olarak öne çıktığını söyledi.

Obeegadoo, "Bu noktada, Türkiye'nin Moritanya üzerinden Afrika ülkeleriyle işbirliği yapması sayesinde Afrika'da birlikte inşa edebileceğimiz bir ortaklık zemini oluşuyor." dedi.

Ecobank Etiyopya Ülke Temsilcisi ve Üst Yöneticisi (CEO) James R. Kanagwa ise altyapı finansman açığına dikkati çekerek, "Bu sorunu tek başına çözebilecek bir yöntem yok. Hiçbir finans kurumu size bu açığı kapatacak tek bir çözüm sunamaz. Karma bir yaklaşım benimsemek, kıtadaki gerçek potansiyeli ortaya çıkarmamıza ve mevcut değerleri harekete geçirmemize yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.