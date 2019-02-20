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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: 1 milyar metreküpten fazla doğalgaz Türkiye'ye nakledildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz Türkiye`ye nakledildi' dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma  Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.
 
Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik  Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun üç ayağının tamamlandığını,  sonuncu ayak olan TAP'ta da işlerin yüzde 85'inin tamamlandığını aktaran Aliyev,  projenin takım çalışmasıyla başarıya ulaştığını anlattı.
 
Aliyev, geçen yıl Azerbaycan'da Güney Gaz Koridorunun, Türkiye'de de  TANAP'ın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Projenin hayata  geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. TANAP ile 1 milyar metreküpten fazla doğal gaz  Türkiye'ye nakledildi. TAP projesi de gelecek yıl bitecek." ifadelerini kullandı.
 
Azerbaycan doğal gazının Avrupa enerji piyasası için yeni kaynak  olduğuna dikkati çeken Aliyev, Güney Gaz Koridorunun aynı zamanda enerji  güvenliği projesi olduğuna dikkati çekti.
 
Aliyev, enerji güvenliği olmadan ulusal güvenliğin sağlanmasının zor  olduğunu kaydetti.
 
Azerbaycan'ın ihraç ettiği doğal gazın büyük bölümünün Şahdeniz  yatağından elde edildiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan'ın 2,3 trilyon metreküp  kanıtlanmış doğal gaz rezervi var. Fakat başka yataklarda keşif işleri yapılıyor.  Abşeron, Ümid ve Babek yataklarının geniş potansiyeli olabilir." diye konuştu.
 
Aliyev, enerji projelerinin diğer alanlardaki iş birliklerine de katkı  sağladığını belirterek, petrol ve doğal gazdan elde ettikleri gelirleri, ek gelir  sağlayacak projelere yönlendirdiklerini söyledi.
 
Avrupa Birliği (AB), ABD, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, Karadağ,  Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Sırbistan, San Marino, Romanya,  Türkmenistan, Bosna Hersek ve Macaristan'dan yetkililerin yer aldığı toplantıda,  Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temsil etti.

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