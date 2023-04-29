Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Atatürk Havalimanı'ndan Kahramanmaraş'ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'yi hiç yalnız bırakmadığını, Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin kendileriyle beraber olduğunu, Aliyev'in Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdiğini söyledi.

Aliyev'in okuluyla camisiyle yurduyla birçok konutla beraber deprem bölgesinde adeta bir Azerbaycan şehri inşa etmeye karar verdiğini belirten Erdoğan, Aliyev'le birlikte 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yapılan bağlantının ardından butona basılarak okulun temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in kendisine okulun bir yıl sürede bitmesi gerektiğini söylediğini belirtmesi üzerine, Kirişci de okulun belirtilen sürede biteceğini kaydetti.

Temel atma törenin ardından Erdoğan, İlham Aliyev'e Haydar Aliyev'in yüzüncü yıl doğumunun anı pulunu hediye etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA 24 DERSLİKLİ HAYDAR ALİYEV İLKOKULUNUN TEMELİ ATILDI



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acıları paylaşıp, yaraları sarmak adına başta Azerbaycan olmak üzere dost ve kardeş ülkelerden ciddi anlamda yardımların ve çabaların gündeme geldiğini anlattı.

24 derslikli okulun 3 dersliğinin ana sınıfın diğerlerinin ise ilkokula ait olacağını, 7 bin 678 metrekarelik alanda sosyal donatıların da yer alacağını dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Gerek Azerbaycan Bulvarı gerek Haydar Aliyev Bulvarı'nın tam da kesiştiği lokasyonda Azerbaycanlı kardeşlerimizin buranın ihyası ve inşasıyla ilgili teklifleri çok anlamlı, kıymetli. 1800 dekarlık bir alan. Burada aklınıza gelebilecek, burayı yeniden ihya ve inşa noktasında bütün donatıları olacak. Şimdi okulun temelini attık. Konaklama adına, kendi yaşam yerleri, alışveriş yerleri, kültürel yerleri, camileri bütün donatılarıyla birlikte 1800 dekarlık alan bu iş için kullanılıyor olacak. Burada 1 yıllık sürede bu inşaatlar tamamlanmış ve vatandaşlarımıza da bu mekanları kullandırıyor olacağız. Her iki cumhurbaşkanımızın ve Libya başbakanının eşlik ettiği böyle bir tören vesilesiyle bu temelin atılmasını çok önemsiyoruz. Bu tür durumlarda böylesi etkinlikler çok çok önemli. Maddi, manevi olması her iki boyutu itibarıyla bizlere büyük güç veriyor. Bizleri moral noktasında zenginleştiriyor. Azerbaycanlı kardeşlerimize, bütün dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise törene katılmaktan büyük şeref duyduğunu belirterek, "Biz hep Türk kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

- BAKAN KİRİŞCİ, TOGG İLE TÖREN ALANINA GELDİ



Kirişci, Azerbaycan'ın destekleriyle Onikişubat ilçesinde yapılacak okulun temel atma törenine TOGG ile geldi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ağrı Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile ilgililer katıldı.

Tören sonunda Sadıkov, TOGG'u kullandı, Bakan Kirişci de TOGG hakkında bilgi verdi.