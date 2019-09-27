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Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

TANAP Genel Müdürü Düzyol, dev projenin 5.2 milyar dolarlık tasarrufla 6.5 milyara tamamlandığını söyledi. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 2.39 milyar metreküp gaz taşındı.

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Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Azeri gazını Avrupa’ya taşıyacak olan doğalgaz hattı TANAP’ta 1 Temmuz itibarıyla Avrupa’ya gaz verecek duruma geldiklerini hatırlatarak, gaz taşımak için TAP’ın yetişmesini beklediklerini kaydetti. 
 
5.2 MİLYAR $ TASARRUF
 
Projenin tahmini yatırım bedelini 6.5 milyar doların altına indirdiklerini anlatan Düzyol, “İlk karar 11.7 milyar dolarlık tahminle alınmıştı” dedi. Azerbaycan’dan Türkiye’ye ağustos sonu itibarıyla 2.39 milyar metreküp gaz taşındığını anlatan Düzyol, “Haziran 2019’dan Haziran 2020’ye BOTAŞ’a 4 milyar metreküplük taahhüdümüz var” diye konuştu.
 
2 YILA TAM KAPASİTE
 
Düzyol, “Bin metreküp doğalgaz taşınması için Türkiye’ye 5.95 dolar vergi ödenecek. Toplam taşıma kapasitesine ulaşıldığında elde edilecek 1.45 milyar doların yüzde 30’u olan 450 milyon dolar her yıl BOTAŞ’ın cebine girecek. 2-3 senede TANAP’ın tam taşıma kapasitesine ulaşacağını öngörüyoruz” dedi. 
 
20 İLDE 1000 PROJE YÜRÜTTÜ
 
TANAP, Türkiye’de çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve kamusal faydayı hedefleyen bir program yürüttü. Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları, TANAP güzergâhı üzerinde toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyü kapsayan alanda yaklaşık bin projeye ulaştı. 
 
(Akşam)

ATMACA füzesinden tam isabet

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