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Ekonomi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp doğal gaz

Azerbaycan, 2024'ün 9 ayında Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp, Avrupa'ya 9,4 milyar metreküp, Gürcistan'a 1,7 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp doğal gaz
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Azerbaycan Enerji Bakanlığı, 2024'ün 9 ayında petrol ve doğal gaz üretim ve ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, Azerbaycan'da bu yılın 9 ayında 21,6 milyon ton petrol (kondensat dahil) üretildi ve bu miktarın 17,9 milyon tonu ihraç edildi.

Azerbaycan'da yılın 9 ayında 37,1 milyar metreküp doğal gaz üretildi ve bu miktarın 18,4 milyar metreküpü yurt dışına satıldı.

Bakanlığın verilerine göre belirtilen dönemde Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp, Avrupa'ya 9,4 milyar metreküp, Gürcistan'a 1,7 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi.

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