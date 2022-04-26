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Ekonomi

Bacasız sanayi rekora koşacak! Türkiye Ruslar için harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rus kredi kartı sistemi Mir kart kullanan işletmelerin oranının Türkiye'de yüzde 15'lerde olduğunu belirterek, 'Şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak' dedi. Bakan Nebati, turizmle ilgili beklentilerinin çok iyi olduğunu belirterek, 'Turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum.' dedi.

AA26 Nisan 2022 Salı 12:16 - Güncelleme:
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Bakan Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nebati, turizm sezonunun başlamasıyla VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, "MIR ve TROY var. TROY'u yurt dışında kullanamıyorlar ama MIR kart çok iyi kullanılıyor ve katlamalı gidiyor. MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar." diye konuştu.

Türkiye'deki işletmelerin MIR kart kullanım oranının yüzde 15'ler civarında olduğunu aktaran Nebati, bankaların bunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

- "İSTANBUL'DA OTELLERDE MAYIS DOLULUK ORANI YÜZDE 92"

Nebati, İstanbul'daki otellerin nisan ve mayıs aylarındaki doluluk oranlarına ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul'da otellerde mayıs ayı doluluk oranı yüzde 92. Nisanda yüzde 68 civarında gidiyor şu anda. Yani önümüzdeki ay İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar da gelmeye başladı. Suudiler de gelmeye başlar."

Bu yılki turizm sezonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Nebati, "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var." diye konuştu.

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