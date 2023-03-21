BAE'den Türkiye'ye gönderildi! Tam 200 ton...

Uçakla getirilen 200 ton hurma, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya götürüldü.

Buradan tırlara yüklenen hurmalar, depremden etkilenen 11 ildeki depremzedelere gönderildi.

Depodan tırları uğurlayan BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, gazetecilere, Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ramazan ayı dolayısıyla depremden etkilenen 11 ilin valisiyle iletişime geçtiklerini belirten Sani ez-Zahiri, "Birleşik Arap Emirlikleri Devleti olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, her zaman beraberiz." dedi.