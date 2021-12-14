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Ekonomi

BAE'ye kritik ziyaret! Türkiye'den iş birliği sinyali

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dubai Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, 'BAE ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde büyük rol oynayan iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak.' dedi.

AA14 Aralık 2021 Salı 16:51 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:41
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Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Türk iş insanlarıyla Dubai'de bir araya geldi.

BAE'deki iş insanlarının başarılarından haberdar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gerek bu ülkede gerekse dünyanın her yerinde iş insanlarımızla, vatandaşlarımızla ve sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BAE ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde büyük rol oynayan iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak."

Dubai Türk İş Konseyi üyeleriyle görüşmede, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç da yer aldı.

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