Bağ-Kur'lu esnafın prim günü düşecek, daha erken emekli olmaları sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlanacağını bildirdi.

2026'DA BİTMESİ BEKLENİYOR

Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün süresi eşitlenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

HANGİ MESLEK GRUPLARI YARARLANACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, katıldığı TV programında şu değerlendirmelerde bulundu:

Bağ-Kur'lu esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Bağ-Kur'luların emekli olması için gereken 9 bin gün iş günü primlerinin 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacaktı. Bu konu emekli olmak için prim gün sayısının eşitlenmesi noktasında Bağ-Kur'lu esnafın temel beklentilerinden biriydi.

Hangi meslek gruplarının buradan yararlanacağı, kapsama kimlerin gireceği elbette yapılacak ayrıntılı çalışmada ortaya çıkacaktır. Bütün Bağ-Kur'luları ve belli meslek grubunu mu kapsayacak zamanla netleşecek.