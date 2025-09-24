İSTANBUL 26°C / 18°C
Bağ-Kur'lulara büyük müjde! Erken emeklilik yolda

Bağ-Kur'da emeklilik için gereken 9 bin prim günü, yapılacak düzenlemeyle 7 bin 200 güne indirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyu ele alacak. Peki hangi meslek gruplarının ve hangi Bağ-Kur'lular bu indirimden yararlanacak? İşte haberin detayları...

TRT Haber24 Eylül 2025 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Bağ-Kur'lu esnafın prim günü düşecek, daha erken emekli olmaları sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlanacağını bildirdi.

2026'DA BİTMESİ BEKLENİYOR

Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün süresi eşitlenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

HANGİ MESLEK GRUPLARI YARARLANACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, katıldığı TV programında şu değerlendirmelerde bulundu:

Bağ-Kur'lu esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Bağ-Kur'luların emekli olması için gereken 9 bin gün iş günü primlerinin 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacaktı. Bu konu emekli olmak için prim gün sayısının eşitlenmesi noktasında Bağ-Kur'lu esnafın temel beklentilerinden biriydi.

Hangi meslek gruplarının buradan yararlanacağı, kapsama kimlerin gireceği elbette yapılacak ayrıntılı çalışmada ortaya çıkacaktır. Bütün Bağ-Kur'luları ve belli meslek grubunu mu kapsayacak zamanla netleşecek.

