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Bağ-Kur’luya çifte müjde: Prim gün sayısı düşürülecek, maaşlar yeniden hesaplanacak

2.5 milyon Bağ-Kur’luyu sevindirecek birçok düzenleme gündemde. 9 bin gün prim sayısı, 7 bin 200’e düşürülecek ve maaşlar yeniden hesaplanacak.

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Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti.  Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak. 
 
1800 GÜN FARK VAR 
 
Daha önce alınan kararla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, Bağ-Kur'lular için 9 bin gün olarak belirlenmişti. Sosyal güvenlikte adalet komisyonu, SSK’lı çalışanla, Bağ-Kur’lu çalışan arasındaki prim süresinin eşitlenmesini öngörmüştü. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı ve bu yıl içinde Meclis’e sunulacak. 
 
ESNAFA MAAŞ AYARI 
 
Ayrıca SGK kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.
 
(Güneş)

Kendisini desteklemeyen esnafı böyle cezalandırdı

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