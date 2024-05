MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen "Ülkü Ocakları İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programı'na katıldı. Bahçeli, programın ardından gazetecilerle sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli'ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'asgari ücrete ara zam yapılmayacağı' açıklaması sorulması üzerine, "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" yanıtını verdi.

MHP Lideri Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili ithamların hepsi ayağımızın altındadır Başıboş köpek sorununa dair sorulan soruya Bahçeli, "Çözüm üretmek için Meclis'te ele alınacak" ifadeleri kullandı.

"DEM'DEN KORKMA İŞARETİDİR"



Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e grup toplantısında sorduğu sorulara farklı yanıtların alındığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Sorudan kaçmanın ifadesi. Bizim sorularımıza cevap vereceği yerde başka türlü konulara çekmesi cevaptan kaçma veya DEM'den korkma işaretidir" dedi.

"ASKERLİĞİNİ 4 AY YAPAN DA KONUŞUYOR 20 SENE ÇALIŞANDA KONUŞUYOR"



Bir gazetecinin emekli paşaların televizyonlarda yorum yapmasına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Bahçeli, şunlar söyledi:

"Yani fikirleri savunurken sınırlı sorumlu olmak lazım. Bugün de ifade ettim. Her gün her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Silahlı kuvvetlerde uzun yıllar hizmette bulunmuş birçok olayları çok yakinen tanıyan insanların yaşayan insanların daha doğrusu yaşadıklarını siyasi kalıp içerisinde yoruma kalkması doğru değil. Eğer yüksek bir tecrübe varsa bu tecrübeyi mücadele veren insanlara aktarmalı, daha sağlıklı, daha sonuç alıcı mücadeleye yardımcı olmaları lazım. Televizyonda herkes konuşurken askerliğini 4 ay yapan da konuşuyor 20 sene çalışanda konuşuyor, paşa da konuşuyor, albay da konuşuyor buradan da bir sonuç çıkmıyor."

"TÜRKİYE'NİN BİLDİĞİNİ İRAN'DAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"



İran Cumhurbaşkanının yaptığı helikopter kazasında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren Akıncı'ya yönelik 'milli değil, helikopterin yerini Akıncı bulmadı' söylemlerinin sorulması üzerine Bahçeli, "İşte ona katılmıyorum. Yani Türkiye'nin bildiğini İran'dan öğrenecek değiliz. Türkiye bir hizmet sunmuştur ve onda da sonuç almıştır. İftihar etmek lazım. Başkaları üzerinden Türkiye'yi sorgulamaya, hükümeti yetersiz görmeye veyahut da mücadele veren insanları yok farz etmek doğru yaklaşımlar değil. Türkiye'nin hizmetlerinde haklı buldukları bir şey yok. Bu kadar da uzun süreli Türkiye düşmanlığı da doğru değil, insanların sağlığını bozar bu. Akıncılar gitmiş, bulmuşlar, çıkartmışlar" ifadelerini kullandı.

"ÇİÇEK Mİ TOPLAYACAKTIK?"



Ülkü Ocaklarına yönelik yapılan tartışmaların sorulması üzerine Bahçeli, şu sözleri kaydetti:

"Ülkü ocaklarını üzmemek, incitmemek lazım. İftiralarla boğmamak lazım. Gerçek amacının dışında saptırmamak lazım. Genç arkadaşlarımızın yetişebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Gençliğin bizim değerlendirmemiz ışığında gençliği geçmiş değil geleceğe hazırlamakla görevliyiz. Eksiden beridir söyleriz; silahların bırakılıp bilgisayara yönelmelerini tavsiye ettik. Biz o dönemleri yaşayarak geldik. Şimdi kalkıp da Ülkü Ocakları üzerinden lüzumsuz tartışmalar açanları, iftira yapanlar, televizyonlara çıkmışlar kendi dönemlerindeki gençlikleri ne tür hata yaptıklarına dair hiçbir ifade kullanmadan Ülkü Ocakları ile ilgili konuşmaya başlıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Şimdi şu cümleyi iyi değerlendirmeniz lazım, saptırmaya gerek yok. 'İşgalde bir boykotta bir' sözü Türkiye'deki gençlik hareketlerini çok aşırı boyutlara taşımıştır. Bu cümlenin sahibini, bu cümleyle beraber olanları, onların yetiştirdiklerini Türkiye yönetme kabiliyetlerini dikkate alıp hareket noktası neresiymiş oradan başlamak lazım. Sosyal demokratlar boykotu tercih ettiler, sokakta gezdiler. Devrimciler kaba kuvveti temsil ettiler, işgalde bulundular. O zaman boykotla işgali yapanlar kimler? Bunlar bunu yaptıktan sonra biz ne yapacaktık? Çiçek mi toplayacaktık?"