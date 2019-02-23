Bahçeşehir Koleji 2019-2020 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bahçeşehir Koleji ne kadar burs verecek?

2019-2020 Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kolej ailelere çocukları için ne kadar burs verecek? Kurum tarafından burs almak isteyen öğrenciler ve aileleri merakla yapılacak açıklamayı bekliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Okula Kabul Sınavı, 8. 9., 10., 11. sınıf öğrencileri için 16 Şubat 2019 tarihinde yapıldı. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Yüzlerce ailenin merak ettiği sorular için Bahçeşehir Koleji'nden heniz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde sınav sonuçları ve burs ücretleri ile ilgili güncel açıklamaları ve bilgileri haberimziz içerisinden takip edebilirsiniz.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Okula Kabul Sınavı, 8. 9., 10., 11. sınıf öğrencileri için 16 Şubat 2019 tarihinde yapıldı. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren çocuklar kadar aileleri de heyecanlıydı. Çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen ailer hem sınav bitimine kadar heyecanlı ve gergin bekleyişlerini sürdürdüler.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı’nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİNE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selin Uzun, “Geleceğin problemlerinin çözümüne odaklı olduğunu düşündüğümüz dört adet ana projemizden bahsettik. Bunlardan ilki Bio-Hive adını verdiğimiz projemiz. Arı nüfusu günden güne azalıyor. Çok küçük olsalar da bu canlılar bizim için çok önemli. Dışarıdan gelen nemin içeri sızmamasını sağlayan, iç ısıyı koruyan ve dengeleyen bir kovan oluşturduk.” dedi.

Projenin büyük ilgi çektiğini ve arıcılardan da tam not aldığını belirten Uzun, “Projemizi Intel’in düzenlediği bir yarışmaya gönderdik. Bunun sonucunda kendi dalında bir birincilik bir de üçüncülük ödülü kazandık.” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde 10. sınıf öğrencisi Eren Erdoğan ise mültecilere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “12 haftalık bir programla 8-12 yaş aralığındaki öğrencileri okulumuzda ağırlayarak, onlara Türkçe ders vererek yardımcı olmaya çalıştık. Sonrasında Türkçe öğretirken fark ettik ki robotik sistemlerle ve inovasyonla son derece ilgililer. Bu konunda da elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.” ifadelerini kullandı