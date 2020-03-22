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Ekonomi

Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

AA22 Mart 2020 Pazar 09:22 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:07
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Selçuk, başvurularla ilgili açıklamanın "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldığını hatırlatan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını belirtti.

Kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında "www.iskur.gov.tr" İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağı bildirdi.

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