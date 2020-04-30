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  • Bakan Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı projemize başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı
Ekonomi

Bakan Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı projemize başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı

Bakan Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.

30 Nisan 2020 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 10:08
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Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastanelerinin inşaatı sürüyor

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