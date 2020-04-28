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Ekonomi

Bakan Albayrak: 6 ay erteliyoruz

Bakan Albayrak: Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

28 Nisan 2020 Salı 14:01 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:01
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