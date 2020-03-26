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Ekonomi

Bakan Albayrak: 'Kısa çalışma desteği' başladı, tüm firmalar başvurabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri 'kısa çalışma desteği'nin başladığını bildirdi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 15:10 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:21
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri “kısa çalışma desteği”nin başladığını ifade ederek, süreçten etkilenen tüm firmaların başvurabileceğini açıkladı.

Söz konusu desteğin çalışanları koruyacağını, firmaları destekleyeceğini aktaran Albayrak, mesajında "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle başvurunun yapılabileceği "https://iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi" internet adresini paylaştı.

- "KOVİD-19‘A RAĞMEN HEDEFLERİMİZ İÇİN HIZ KESMİYORUZ"

Albayrak, diğer bir paylaşımında da Türkiye Varlık Fonunun, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladığına dikkati çekerek, "Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Kovid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz." ifadesini kullandı.

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