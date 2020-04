01 Nisan 2020 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 16:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz.

Bizleri izleyen çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor.

Bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik.

Ortaya konulan yakın takip ile virüsün girişini geciktirdik. Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar altında yardım kampanyası başlattı.

Nihayetinde Cumhurbaşkanımız dün milletimizin dayanışma iradesine en büyük desteği vermek için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlattı.

Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesine dair güvenlik endişelerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih ettik. Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir gayemiz var, salgınla da neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Hastalarımız var, kayıplarımız var, her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz. Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle çalışacağız.

Nakdi yardım miktarının artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.