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Bakan Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı. Söyleyeceklerinin Türkiye düşmanlarını üzeceğini dile getiren Bakan Albayrak 'Haziran ayından itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz' dedi. Bakan Albayrak, ayrıca İVME Finansman Paketi kapsamında bu yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar liralık finansmanın sağlanacağını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasından bazı satırbaşları:
 
Yeni ekonomi yaklaşımımız, gerek 3 yıllık yol haritasını, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde stratejilerimizi sizlerle paylaştık. 
 
İfade ettiğimiz dönüşüm stratejimizin en önemli ayaklarından birini hayata geçirmek için buradayız. 
 
İVME Finansman Paketi dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. 
 
Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.
 
Bu sektörleri güçlendirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır.
 
Kkredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/ödviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak.
 
Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.
 
İvme paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.
 
Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız.
 
Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak.
 
Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak.
 
Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.
 
Makina imalatında ise 150 milyon liraya kadar kredi sağlanacak.
 
Hammadde-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.
 
Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi.
 
Tarım sektöründe diğer ağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.
 
Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.
 
Tarımda verilecek krediler yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında belirlenecek.
 
Tüm bu açıkladığımız paket ülkemize, sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
 
Toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlamış olacağız.
 
Türk sanayinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız.
 
Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.
 
2018 yılı Mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık Mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi.
 
Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz.

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