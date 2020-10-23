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Ekonomi

Bakan Albayrak: Bakanlığımız bünyesinde 5000 kadroya atama yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlığının 2 bin, kurum içi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını duyurdu.

AA23 Ekim 2020 Cuma 17:40 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 18:13
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Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarından yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:

"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."

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