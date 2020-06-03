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Ekonomi

Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 18:46 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:46
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Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

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