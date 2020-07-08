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Ekonomi

Bakan Albayrak, BDDK kararını yorumladı: Bankalarımızın desteği büyümemize ivme katacak

BDDK kararıyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Albayrak, 'Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır.' ifadesini kullandı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:51 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:51
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Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BDDK'nin, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadesini kullandı.

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