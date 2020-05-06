06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği telekonferans görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle swap görüşmesi yapıyoruz. Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir. IMF ile swap anlaşması masada değil.

Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor. Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı.

(Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim, sermaye kontrolü olmayacak.

İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz.

Salgın kontrol altında veriler bunu gösteriyor, bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz.

Türkiye kriz zamanlarında bile serbest piyasa ilkesinden vazgeçmemiştir.

En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Türkiye’nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede.