Bakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif yansımaları devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız." açıklamasında bulundu.
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