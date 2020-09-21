Bakan Albayrak duyurdu: Türkiye 2. sırayı elde etti

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:44 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından şöyle yazdı:

Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik.

Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak.

Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum.