Bakan Albayrak: Esnaflarımızı rahatlamak için var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Bakan Albayrak, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. Birlikte başaracağız" dedi.
Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 20, 2020
Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/r3YsOdxfB2