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Bakan Albayrak: Konkordatolar gündemimizden çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin etkisinin sürdüğünü ve bankaların aldığı sorumlulukla birlikte konkordatoların gündemden çıktığını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato başvurularının dengelenme süreciyle birlikte düşüşe geçtiğini ve 787 firmanın konkordatodan çıktığını söyledi.
 
Bakan Albayrak, ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.
 
Bakan Albayrak attığı tweette şunları söyledi:
 
Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı.

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