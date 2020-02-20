Bakan Albayrak: 'Kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık

AA 20 Şubat 2020 Perşembe12:12 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık." dedi.

Bakan Albayrak ayrıca "İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz." açıklamasında bulundu.

Albayrak: "(Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi." dedi.

Bakan Albayrak, "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.