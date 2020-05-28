28 Mayıs 2020 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti. Paketin detayları belli oldu.



NTV'de yer alan habere göre, beyaz eşyadan çeyiz ürünlerine, konuttan tatile kadar birçok alanda vatandaşlara uygun maliyetle finansman desteği sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketi kredi kolaylıkları sağlayacak.

Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlayacak olan kredi paketi, yerli üretimi destekleyen nitelikte olacak.

MOBİLYA, BEYAZ EŞYA İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ KREDİ

Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet-motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için verilecek.

OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN YENİ KAMPANYA

Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek.

ÖZEL TATİL KREDİSİ

Turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak.

Tatil kredisi çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek.

EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandığı belirtiliyor.

İLKİ YARIN AÇIKLANIYOR

Kredi destek paketlerinin ilkinin yarın açıklanması bekleniyor.

Kamu bankalarının açıklamasının ardından yerli özel bankaların da benzer uygulamalara gitmesi bekleniyor.

Turizm sektörüne yönelik desteklerin, bankaların yanı sıra seyahat acentaları ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği belirtiliyor.