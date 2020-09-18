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Ekonomi

Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre pandemiden ''en az etkilenecek'' 3. ülke Türkiye

Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE

18 Eylül 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 15:34
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