AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Albayrak'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz."

"Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu."

"Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi."

"İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik."