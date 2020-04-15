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  • Bakan Albayrak: Pazartesi itibariyle 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi
Ekonomi

Bakan Albayrak: Pazartesi itibariyle 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi

Hiçbir uluslararası kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadıklarını açıklayan Bakan Albayrak, 'Pazartesi itibariyle 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi' dedi.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

 "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz."

"Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu."

"Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi."

"İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik."

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