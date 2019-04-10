Bakan Albayrak ekonominin yeni yol haritasını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u düzenlenen basın toplantısıyla açıklıyor.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

-Ağustos ayından bugüne kadar STK'ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık.

-İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.

-Ağustos ayında Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı paylaştık.

-İhracat ve istihdamın odaklı olduğu, sürdürülebilir büyümeyi ve sıkı politikasıyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaştık.

-Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık.

-Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik.

-İşte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için reformların ilanı için bir aradayız.

-Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız.

-Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.

-YEP’te koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019’da hayata geçireceğimiz düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız.

-Bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradaye ve uzun bir zamana sahibiz. Türbülans döneminde sağladığımız başarılı dengelenme süreci, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı bu adımları hayata geçireceğimizin teminatıdır.

-Türkiye'nin gündemi ekonomide reformdur.

-Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi.

-Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.

-Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak.

-Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.

-Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.

-Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

-Ulusal veri merkezi kurulacak.

-Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.

-Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar.