Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.. Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Büyük bir ihracat potansiyeline sahip liman şehri ve milli mücadele ruhumuzun burada atıldığı güzel Samsun’umuza bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 6 senedir ülkemiz çok yoğun kuşatmayla mücadele veriyor. Gezi, 17-25, çukur eylemleri, kanton girişimler, 15 Temmuz darbe girişimi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı milletimizin birliğine kast etmekti. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler.

Barış Pınarı operasyonunda da enteresan süreçler yaşadık. Enflasyonla mücadele ortada. Enflasyonla topyekün mücadele diyerek son bir yılda geldiğimiz noktada TÜFE’de yüzde 8, ÜFE’de yüzde 1.70 seviyelerine inerek tarihi netice ortaya koyduk. Yılsonu hedefimiz 12’lerin altında gerçekleşerek yılı kapatacağız. Düşük tek haneleri çok hızlı şekilde yaşayacağımız sürece gireceğiz. Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç.

DAR GELİRLİLERE KONUT MÜJDESİ

Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar.

100 bin kişi 20 yılda en düşük faizle ev sahibi olacak.