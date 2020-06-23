Bakan Albayrak, TBB Genel Kurulu'nda konuşuyor

23 Haziran 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 11:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu açılışında konuşuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Aldığımız önlemler sonucunda normalleşmeye en hazır giren ülkelerden olduk. Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdi.

"Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı



"Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek."

"Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz."



"Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz."