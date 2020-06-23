İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8582
  • EURO
    7,7452
  • ALTIN
    387.242
  • BIST100
    116078
Ekonomi

Bakan Albayrak, TBB Genel Kurulu'nda konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu açılışında konuşuyor. Bakan Albayrak, Haziran'a ilişkin öncü rakamların toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdiğini belirtti

23 Haziran 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 11:46
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu açılışında konuşuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Aldığımız önlemler sonucunda normalleşmeye en hazır giren ülkelerden olduk. Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdi.

"Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı

 "Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek."

"Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz."

"Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz."

Türkiye'nin en büyüğü! ''Yeryüzü cenneti'' Nemrut Krater Gölü'nde normalleşme bereketi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.