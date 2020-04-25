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Ekonomi

Bakan Albayrak: Temel İhtiyaç Desteği kapsamında 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunuldu

Bakan Albayrak: Temel İhtiyaç Desteği kapsamında 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunuldu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:36 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:36
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