28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8315
  • 6,5341
  • 252.449
  • 94.218
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Albayrak: Trabzon Araklı'da selde oluşan zarar için gerekli destek verilecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Araklı'daki selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteğin verileceğini söyledi. 'Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Binali Yıldırım: ´Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik´ demesi kocaman bir yalan

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınır birliklerine komando sevkiyatı yapıldı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı yapıldı

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Facebook teşhisi koyacak

Facebook teşhisi koyacak

İzmir-Ankara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

'S-400 bizim bağımsızlığımızdır'

'S-400 bizim bağımsızlığımızdır'

Evindeki 4 kamyon çöp alınınca fenalık geçirdi

Evindeki 4 kamyon çöp alınınca fenalık geçirdi
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada kasları konuşuluyor...

Sosyal medyada kasları konuşuluyor...

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA