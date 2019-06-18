Bakan Albayrak: Trabzon Araklı'da selde oluşan zarar için gerekli destek verilecektir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Araklı'daki selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteğin verileceğini söyledi. 'Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur.' dedi.