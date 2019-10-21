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Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin cari fazlada rekor kırdığını hatırlatan Bakan Albayrak, Ekim'de enflasyonun daha da düşeceğini belirtti. Türkiye'nin her geçen gün daha da güçleneceğini ifade eden Albayrak ayrıca, uluslararası ticaretteki gerilimlerin azaltılması gerektiği mesajı verdi

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Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:
 
ULUSLARARASI TİCARETTEKİ GERİLİMLERİ AZALTMALIYIZ
 
Bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olması risk oluşturuyor. ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Güç rekabetini bir yana bırakıp, uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. Korumacı yaklaşımlar bize bunu gösteriyor.
 
TÜRKİYE CARİ FAZLADA REKOR KIRDI
 
Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi, satınalma gücü paritesine göre ise 12. sırada yer alıyor. Küresel ekonominin temel ulaşım yolu üzerinde yer alıyoruz. Son 10 yılda yıllık yüzde 5'lik bir büyüme gösterdik. Türkiye cari fazlada rekor kırdı ve Ağustos'ta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu.
 
EKİM'DE ENFLASYON DÜŞECEK
 
Yapısal reformları uygulayarak sağlıklık, uygulanabilir ve dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.
 
HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ
 
Biz Türkiye olarak dünya çapında mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Son birkaç günde çok fazla ekonomik yaptırım tehdidine maruz kaldık. Ama finans piyasalarımız direnç gösterdi. Her geçen gün daha da güçleneceğiz.

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