İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,077
  • EURO
    7,6898
  • ALTIN
    386.331
  • BIST100
    98681.9
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Ekonomi

Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek. Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

DHA05 Mayıs 2020 Salı 16:57 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:58
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak. Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak. Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak. Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

Niğde'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.