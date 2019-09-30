Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıkadı. Bakan Albayrak, 'Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Cari fazlada Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi başarılı bir şekilde uyguladık.
Bu yılki programın ana temasına 'değişim başlıyor' dedik. Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var.
Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.
CUMHURİYET REKORU KIRDIK
"Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Cari fazlada Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık."
2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Dengelenme sürecinde Türkiye küçülmedi.
Kur saldırılarını başarıyla engelledik. Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.
Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük.
Vergi indirimleriyle yumuşak inişi sağladık.
Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız.
2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.
2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Temel mücadele eylemlerimizin başında yine enflasyon gelecek. Enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor.
Enflasyonda 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyonla geride bırakmayı hedefliyoruz. Enflasyonda 2020'u yüzde 8,5 olarak revize ettik. Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 6, 2022 hedefi yüzde 4,9.
Para ve maliye politikalarında eşgüdümü hedefliyoruz.
Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız. Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak.
Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz. Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız.
CARİ DENGE BEKLENTİSİ
2019'da cari denge/gsyh beklentisi %0,1, 2020 cari denge/gsyh beklentisi -%1,2, 2021 cari denge/gsyh beklentisi -%0,8, 2022 cari denge/gsyh beklentisi %0,0.
İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.
Lojistik master planı hazırlanacak.
Cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceğiz
2019 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %2,9, 2020 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %2,9, 2021 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %2,5, 2022 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %1,5.
Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz. Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak.
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