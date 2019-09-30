Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi başarılı bir şekilde uyguladık.

Bu yılki programın ana temasına 'değişim başlıyor' dedik. Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var.

Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

CUMHURİYET REKORU KIRDIK

"Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Cari fazlada Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık."

2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Dengelenme sürecinde Türkiye küçülmedi.

Kur saldırılarını başarıyla engelledik. Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.

Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük.

Vergi indirimleriyle yumuşak inişi sağladık.

Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Temel mücadele eylemlerimizin başında yine enflasyon gelecek. Enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor.