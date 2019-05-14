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Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sanayi üretimi rakamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
 
"Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız."
 

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