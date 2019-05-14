Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sanayi üretimi rakamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız."
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