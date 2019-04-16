Bakan Albayrak’tan son dakika kıdem tazminatı açıklaması! Nasıl bir kıdem tazminatı formülü üretilecek?

Nasıl bir kıdem tazminatı formülü üretilecek? Kıdem tazminatı ne zaman çıkacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temaslarını değerlendirerek kıdem tazminatıyla ilgili son dakika açıklamaları yaptı. “Bugüne kadarkinin en iyisi” olarak nitelendirdiği ABD ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda kıdem tazminatına da değinen Bakan Albayrak, "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz... Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak." Dedi. İşte kıdem tazminatıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugüne kadarkilerin en iyisi" dediği ABD ziyaretini masaya yatırdı. Görüşmelerde İstanbul seçimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Albayrak, ekonomi paketinin en cok konuşulan başlığı kıdem tazminatı konusunda net bir mesaj verdi.

KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da şunları söyledi: "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçimsiz dönemin avantaj olduğunu dile getiren çok oldu

İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırım konusunda bir fark yaratmaz.

Bugüne kadarki en başarılı yatırımcı toplantısıydı.

Türkiye'de yatırım yapanları mutlu edecek ortam oluşturacağız.

Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz.

IMF toplantılarında kota reformunu ele aldık.

YENİ KIDEM TAZMİNATI NASIL OLACAK?

100 ÇALIŞANDAN SADECE 8'İ KIDEM ALIYOR

"Devlet güvenceli" yeni sistemle tüm çalışanlar içinde yüzde 8 olan kıdem tazminatı alanların oranı yüzde 100'e çıkacak, çalışanın düşük kıdemle çalışması önlenecek. Yeni işe girenlerde Kıdem Tazminatı Fonu'na katılım zorunlu, eski çalışanda ise isteğe bağlı olması görüşü ön plana çıkıyor.

İŞ DEĞİŞTİRME ARTIK KOLAYLAŞACAK

Kıdem tazminatını kaybetme korkusu ortadan kalkacak ve başka işe geçişler kolaylaşacak. Ayrıca milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve uzun yıllardır tartışılan kıdem tazminatı sistemine ilişkin reform çalışmaları Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'nda sosyal taraflarla diyalog içinde bütün işçilerin erişebileceği bir yapıya kavuşacak. Bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi sözü verilirken, hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak.

KIDEM PLANLANIR HALE GELECEK

Fon sistemindeki temel amaç çalışanın gelecekteki maddi durumunu korumak, düşük kıdemle işçi çıkarılmasını önlemek olacak. Kıdem tazminatı planlanır hale gelecek. Çalışanların düşük kıdem tazminatı oranlarıyla karşılaşmasının önüne geçilecek. Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi bitenin de parası birikmiş sayılacak.

PRİM KESİNTİSİ HESAPTA BİRİKECEK

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'nda da vurgulandığı gibi bireysel hesaba dayalı bir sistem kurulması öngörülüyor. Her çalışanın bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi bir hesabı olacak. Prim kesintileri bu hesapta birikecek. Devlet kontrolünde olacak bu hesapların dünya örneklerinde olduğu gibi bireysel emeklilik şirketlerince işletilmesi konusu üzerinde çalışılacak.

FON'DA NEMALACAK (MİKTAR BÜYÜYECEK)

Mevcut sistemde istifa edenler tazminat alamıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte istifa eden de kıdem tazminatı alacak. Bunun için sistemde asgari belli süre kalmak gerekecek. Birikim Fon'da kaldığı sürece nemalanacak. Daha önceki görüşmelerde 5-10 yıl gibi süreler gündeme gelirken yeni sistemde kaç yıl süreyle fonda biriken paraya dokunulmayacağı kıdem masasının en önemli başlıklarından biri olacak.

İŞ DEĞİŞSE DE HESAPTA DEVAM EDECEK

Kıdem alabilmek için istifanın haklı nedene dayanması zorunlu olmayacak. İşten ayrılma, yeni işe geçişte aynı hesap üzerinden kıdem devam edecek. Daha önceki çalışmada yeni sistem yürürlüğe girdiğinde bir işte çalışmakta olanların kıdem tazminatı bakımından eski sisteme tabi olması öngörülmüştü. İşe ilk girenler ve iş değiştirenlerin yeni sisteme dahil olması bekleniyor. Kıdem tazminatını kaybetme korkusu son bulacak. Bu da yeni işlere geçme konusunda çalışana cesaret verirken işgücü piyasası canlanacak.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı hukuksal bir hak ve kavramdır. Kıdem tazminatı işçinin bir şirkete verdiği emek karşılığında işten çıkarıldığında almaya hak kazandığı ücrettir. Hukuksal karşılığı ise; belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.