Bakan Albayrak'tan Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili önemli açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı gala yemeğinde iş insanları ile bir araya geldik. Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel ortaklığımız kadar güçlü olmalıdır.' dedi.